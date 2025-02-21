Yusuf Akçiçek parladı Fenerbahçe sağlam bir savunmacı kazandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Avrupa'da ilk golüne imza attı.

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Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ev sahibi ekip 19. dakikada Vazquez ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takımda pozisyon bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada yine Vazquez'in golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Yusuf Akçiçek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred ile Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, son 16 turunda cezalı duruma düştü.

Fred, maçın 45+1. dakikasında, Osayi-Samuel ise 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle sonraki Avrupa müsabakasında forma giyemeyecek.

En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.

Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.

Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland'ın yanı sıra Anderlecht'e karşı 2 maçta da ağları havalandırdı. En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.

En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.

Yusuf, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Avrupa'da ilk golüne imza attı.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında attı.

Müsabakanın 63. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Yusuf, Avrupa'da ilk gol atma sevincini yaşadı.

Osayi-Samuel devam edemedi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Maçın 66. dakikasında kendini yere bırakan Osayi-Samuel'in yerine 67. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.

Rakip, Olympiakos ya da Rangers

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.



İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.



Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.