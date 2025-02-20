BIST 9.808
DOLAR 36,30
EURO 38,20
ALTIN 3.427,89
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde sakatlığı açıkladı

Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde Mert Müldür'ün sakatlandığını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oluyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Jose Mourinho açıklamasında; "Turu geçersek mutlu oluruz. Şu anda sadece maçı oynayıp, kazanmayı düşünüyoruz. Rakip değişiklikler yaptı kadrosunda, 3'lü savunmayla oynamayı düşünebilirler. Bir baskı şeklimiz olacak ona göre. Önemli bugün sadece bu maça odaklanmak. Ciddi oynamalı, istediğimiz sonucu almalıyız." dedi. 

SAKATLIĞI AÇIKLADI

Jose Mourinho sözlerinin devamında; "İyi bir dönemden geçiyoruz ama Futbol futboldur. İşler çok çabuk değişebilir. Her zaman öncelik önünüzdeki maç içindir. Takım çok zorluklar yaşadı. Belki takım daha birbirine bağlıdır ama gerçek şu ki önümüzdeki periyota baktığınızda her maç önemli. Hepsini ciddiye almalıyız. Bugün Mert Müldür kulübede ama onun bir sakatlığı var. Ekstrem bir olmadığı sürece bugün oynamayacak. " ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bahçeli'den "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"
Bahçeli'den "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"
HÜDA PAR'lı vekilden çok tartışılacak Kemalizm sözleri: Bir zehirdir!
HÜDA PAR'lı vekilden çok tartışılacak Kemalizm sözleri: Bir zehirdir!
Ünal Karaman, pazar günü AK Parti'ye katılacak
Ünal Karaman, pazar günü AK Parti'ye katılacak
CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi
CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!