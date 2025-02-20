Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde Mert Müldür'ün sakatlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oluyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Turu geçersek mutlu oluruz. Şu anda sadece maçı oynayıp, kazanmayı düşünüyoruz. Rakip değişiklikler yaptı kadrosunda, 3'lü savunmayla oynamayı düşünebilirler. Bir baskı şeklimiz olacak ona göre. Önemli bugün sadece bu maça odaklanmak. Ciddi oynamalı, istediğimiz sonucu almalıyız." dedi.

SAKATLIĞI AÇIKLADI

Jose Mourinho sözlerinin devamında; "İyi bir dönemden geçiyoruz ama Futbol futboldur. İşler çok çabuk değişebilir. Her zaman öncelik önünüzdeki maç içindir. Takım çok zorluklar yaşadı. Belki takım daha birbirine bağlıdır ama gerçek şu ki önümüzdeki periyota baktığınızda her maç önemli. Hepsini ciddiye almalıyız. Bugün Mert Müldür kulübede ama onun bir sakatlığı var. Ekstrem bir olmadığı sürece bugün oynamayacak. " ifadelerini kullandı.