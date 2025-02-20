HÜDA PAR'lı vekilden çok tartışılacak Kemalizm sözleri: Bir zehirdir!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kemalizm’i zehir olarak gördüğünü ve İslam’ın ilaç olduğunu söyledi.

Abone ol

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'teki konuşmasında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"KEMALİZM ZEHİRDİR, İLACI DA İSLAM'DIR"

Dinç, Hüda Par’ın Diyarbakır'da düzenlediği çalıştaya değinirken, şu ifadeleri kullandı:

Biz sadece sözde değil, gerçekten kardeşlik kurduk. Kardeşliğimizi İslam'a dayandırdık. İslam'ı savunduğumuz için bazıları rahatsız oldu, ama başkaları da benzer çalıştaylar yaparken ses çıkarmadılar. Birileri, devlete hizmet ederken, Hüda Par’a iftira atmaya çalışıyor. Biliyoruz ki, asıl düşmanlıkları İslam’a ve İslam’a dayalı çözüm yollarına yöneliktir. Kürt meselesinin asıl nedeni Kemalizm'dir, çözümü ise İslam’dadır. Bize, bu zehri içirmeye çalışıyorsunuz. Biz bu zehri reddediyoruz ve İslam’la kardeşlik inşa edeceğiz. Türk, Kürt ve Zaza ile bu topraklarda bir arada yaşamak için mücadele edeceğiz. Hakkımızda iftira atanlarla mahkemede hesaplaşacağız.

Faruk Dinç'in bu sözlerine muhalefetin yanında iktidar çevrelerinden de eleştiriler geldi.