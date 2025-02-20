BIST 9.808
DOLAR 36,29
EURO 38,20
ALTIN 3.431,86
HABER /  POLİTİKA

HÜDA PAR'lı vekilden çok tartışılacak Kemalizm sözleri: Bir zehirdir!

HÜDA PAR'lı vekilden çok tartışılacak Kemalizm sözleri: Bir zehirdir!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kemalizm’i zehir olarak gördüğünü ve İslam’ın ilaç olduğunu söyledi.

Abone ol

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'teki konuşmasında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"KEMALİZM ZEHİRDİR, İLACI DA İSLAM'DIR"

Dinç, Hüda Par’ın Diyarbakır'da düzenlediği çalıştaya değinirken, şu ifadeleri kullandı:

Biz sadece sözde değil, gerçekten kardeşlik kurduk. Kardeşliğimizi İslam'a dayandırdık. İslam'ı savunduğumuz için bazıları rahatsız oldu, ama başkaları da benzer çalıştaylar yaparken ses çıkarmadılar. Birileri, devlete hizmet ederken, Hüda Par’a iftira atmaya çalışıyor. Biliyoruz ki, asıl düşmanlıkları İslam’a ve İslam’a dayalı çözüm yollarına yöneliktir. Kürt meselesinin asıl nedeni Kemalizm'dir, çözümü ise İslam’dadır. Bize, bu zehri içirmeye çalışıyorsunuz. Biz bu zehri reddediyoruz ve İslam’la kardeşlik inşa edeceğiz. Türk, Kürt ve Zaza ile bu topraklarda bir arada yaşamak için mücadele edeceğiz. Hakkımızda iftira atanlarla mahkemede hesaplaşacağız.

Faruk Dinç'in bu sözlerine muhalefetin yanında iktidar çevrelerinden de eleştiriler geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünal Karaman, pazar günü AK Parti'ye katılacak
Ünal Karaman, pazar günü AK Parti'ye katılacak
CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi
CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!
Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı