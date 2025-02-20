BIST 9.808
DOLAR 36,29
EURO 38,17
ALTIN 3.435,66
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!

Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11’ini belirledi. Benfica'nın Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16’ya kaldığı maçta bir gol atan Orkun Kökçü de kadroya dahil edildi.

Abone ol

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.

Benfica'nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atan Orkun Kökçü'nün de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)

Defans: Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı
Galatasaray - AZ Alkmaar / Canlı
Galatasaray - AZ Alkmaar / Canlı
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durdurdu
Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durdurdu
Fransa: ABD, Avrupa ile ticaret savaşına girerse kaybedecek çok şeyi var
Fransa: ABD, Avrupa ile ticaret savaşına girerse kaybedecek çok şeyi var
Trump, Kanada'yı ABD'ye bağlamayı kafaya takmış! "51. eyalet" mesajı
Trump, Kanada'yı ABD'ye bağlamayı kafaya takmış! "51. eyalet" mesajı
İstanbul'da okullar tatil edildi! Eğitime bir gün daha ara!
İstanbul'da okullar tatil edildi! Eğitime bir gün daha ara!
Zelenski Birleşik Avrupa Ordusu'nda Türkiye'yi de istedi!
Zelenski Birleşik Avrupa Ordusu'nda Türkiye'yi de istedi!
Doğa kolejinde yeteneğini keşfet eğitim desteği kazan
Doğa kolejinde yeteneğini keşfet eğitim desteği kazan
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi