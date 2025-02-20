1,5 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.

Bu sırada K.A.A, otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çift, çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Polis tarafından ifadesi alınan baba serbest bırakıldı.