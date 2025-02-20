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ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi

ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tehditleri sonrası Kiev'de düzenlenmesi planlanan toplantı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, basın mensuplarının yalnızca görüntü almasına izin verileceğini ve toplantı sonunda herhangi bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna topraklarını tehdit etmesinin ardından Kiev bir şokla daha sarsıldı.

KİEV'DEKİ TOPLANTI ABD KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınına göre, Nikiforov, toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Amerikan tarafının talebi üzerine görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verileceğini kaydeden Nikiforov, görüşme sonunda açıklama olmayacağını, soru ve cevap alınmayacağını belirtti.

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