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AJet'ten yurtiçi ucuz uçak bileti kampanyası

AJet'ten yurtiçi ucuz uçak bileti kampanyası

AJet, 8 Nisan - 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları kapsayan indirim kampanyasını duyurdu. 799 TL’den başlayan biletler, 20 Şubat itibarıyla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında 128 bin koltuk ayrılırken, biletler sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından satın alınabilecek.

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Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden AJet, bahar aylarını kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Yurt içi tüm uçuşlarda geçerli olan bu özel fırsat kapsamında, 799 TL’den başlayan fiyatlarla indirimli biletler satışa sunuldu.

İNDİRİMLİ BİLETLER 20 ŞUBAT’TA SATIŞA ÇIKTI

AJet’in kampanyası, 20 Şubat 2025 itibarıyla satışa sunulan biletlerle yolculara avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. 8 Nisan – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak kampanya ile toplam 128 bin koltuk yolculara ayrılmış durumda.

KAMPANYA DETAYLARI VE SATIŞ KOŞULLARI

Fiyatlar: Vergi ve harçlar dahil 799 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kapsam: Türkiye genelinde 41 noktaya yapılan yurt içi uçuşlar (KKTC hariç).

Satış Kanalları: Kampanya kapsamında sunulan biletler yalnızca AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

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