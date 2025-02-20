Narin Güran davasında 2 kişiye tahliye talebi

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinde tutuklu 6 şüpheliden Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya için avukatları tahliye talebinde bulundu.

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu bulunan 6 şüpheliden 2’si için avukatları tahliye talebinde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerde, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran’ın çalışanı Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın yanı sıra, tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın "suçluyu kayırma" suçundan yargılanması talep edildi. Ayrıca, suça sürüklenen 16 yaşındaki R.A. ve M.G. ile 17 yaşındaki İ.K. hakkında da Çocuk Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy ve Mehmet Şevket Kaya’nın avukatları, müvekkillerinin iddianamenin kabul edilmesi durumunda tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Daha önce, Güran ailesinin avukatları da 18 Şubat’ta, tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya’nın tahliyesi için benzer bir başvuruda bulunmuştu.

İddianamelerde, 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 15 şüpheliye "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.