“Tarladan Sofraya” Zeytin ŞOK Marketler’e emanet

“Tarladan Sofraya” uygulaması ile üretilen Lio Zeytin, avantajlı indirim kampanyasıyla ŞOK Marketler’de satışa sunuluyor.

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Türkiye’nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, yerli tarımı destekleyerek tüketicilere en katkısız haliyle sunduğu öz markalı ürünü Lio Zeytin’de avantajlı bir kampanya başlatıyor. 19 Şubat - 5 Mart 2025 tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve Cepte ŞOK’ta geçerli kampanya kapsamında aynı Lio Zeytin ürününden iki tane alan müşterilere,ikinci üründe yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Üretimde lezzet ve kalite ön planda

Lio Zeytin, sofralık zeytin kalitesinin yüksek olduğu Manisa’nın Akhisar ve Gemlik bölgelerinin verimli zeytin bahçelerinden elde ediliyor. Zeytinler toplandıktan sonra ŞOK Marketler’in kendi üretim tesislerine getirilerek doğal fermentasyon işlemine tabi tutuluyor. Üretimin her aşamasında kontrol edilerek el değmeden paketlenip en lezzetli ve kaliteli haliyle raflarla buluşuyor.

“Tarladan Sofraya” uygulamasıyla çiftçiye destek

ŞOK Marketler, Lio Zeytin üretimiyle yerli tarıma ve çiftçilere önemli katkı sağlıyor. “Tarladan Sofraya” projesiyle aracıları ortadan kaldırarak çiftçiden doğrudan alım yapıyor. Tedarik ettiği ürünleri tarladan tüketiciye ulaşana kadar denetleyip kalite güvencesi sağlarken,ürünleri en taze şekilde ve en uygun fiyatla sofralara getiriyor. Çiftçiye de emeğinin karşılığını tam zamanında ödeme ve alım garantisi vererek, üretimin sürekliliğine ve tarımın sürdürülebilirliğine destek oluyor.

Uğur Demirel: “Anadolu topraklarının binlerce yıllık zeytincilik mirasına sahip çıkıyoruz”

ŞOK Marketler’in öz markası Lio ile ilgili bilgi veren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şu sözleri kaydetti: “ŞOK Marketler olarak müşterilerimize her zaman en kaliteli ve güvenilir ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Anadolu topraklarının binlerce yıllık zeytincilik mirasına sahip çıkıyor, Lio markamız altında Türkiye’nin verimli topraklarında yetişen zeytinleri özenle seçerek hem zeytin hem de zeytinyağlarımızı ŞOK güvencesiyle sofralarla buluşturuyoruz. ‘Tarladan Sofraya’ uygulamamızla doğru tarım yöntemlerini gözeterek yerli tarıma ve çiftçiye önemli destek sağlıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yeni indirim fırsatı ile lezzet ve kaliteyi daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz.”