BIST 9.804
DOLAR 36,32
EURO 37,99
ALTIN 3.447,27
HABER /  GÜNCEL

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Abone ol

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli kar yağışı uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Toyota'dan 3. nesil teknoloji hibrit motorda daha az yakıt tüketimi daha uzun kullanım ömrü
Toyota'dan 3. nesil teknoloji hibrit motorda daha az yakıt tüketimi daha uzun kullanım ömrü
Bakan Uraloğlu duyurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar maçında 5G kullanılacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar maçında 5G kullanılacak
Kabine değişikliği için gün verildi! Resmi Gazete'de yayımlanacak
Kabine değişikliği için gün verildi! Resmi Gazete'de yayımlanacak
Yola çıkacaklar dikkat! 4 sefer daha iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! 4 sefer daha iptal edildi
Mısır ile Güney Kıbrıs anlaşma imzaladı MSB kaynaklarından sert tepki: Yok hükmündedir
Mısır ile Güney Kıbrıs anlaşma imzaladı MSB kaynaklarından sert tepki: Yok hükmündedir
Raflara çıktı: Ramazan kolisi ne kadar?
Raflara çıktı: Ramazan kolisi ne kadar?
Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var
Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var
Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Vodafone Grubu'ndan çevre temizliğine büyük destek
Vodafone Grubu'ndan çevre temizliğine büyük destek
S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini
S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini
IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem
IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem