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IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem

IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem

BDDK, EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla mart ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle çift doğrulama sistemini zorunlu hale getiriyor. Artan dolandırıcılık vakalarına karşı alınan bu önlem, tüm bankalar için geçerli olacak ve kullanıcıların hesap güvenliğini üst seviyeye çıkaracak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getirmek için kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama, internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri için çift doğrulama sistemini zorunlu hale getirecek.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, kullanıcılar para transferi yaparken ek bir doğrulama adımını tamamlamak zorunda olacak. BDDK yetkilileri, bu adımın dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi riskleri azaltmayı amaçladığını belirtti. Son yıllarda internet ve mobil bankacılık kullanımındaki hızlı artış, kötü niyetli kişilerin bu alana yönelmesine yol açarken, yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartı ve kredi limitlerinin artması da dolandırıcılar için büyük fırsatlar doğurdu.

Son dönemde birçok banka müşterisi, rızaları dışında adlarına kredi çekildiğini ve bu tutarların başka hesaplara transfer edildiğini iddia ederek şikâyetlerde bulundu. Artan mağduriyetler üzerine BDDK, EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Düzenleme kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda olacak. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni düzenlemeyle, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yeni sistemin, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.

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