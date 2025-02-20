İstanbul'da yoğun kar yağışı! Şile'de araçlar yolda kaldı

İstanbul'un Şile ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Abone ol

Megakentte dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şiddetini artırdığı ilçelerde beyaz örtü oluşturdu. Özellikle ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Şile Yolu Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile 2 tır, yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla kaplanan yolda hareket etmeye çalışırken patinaj yapan araçlar, burada mahsur kaldı.

Öte yandan, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.