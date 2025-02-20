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Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak

 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir. " dedi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesindeki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

Bu doğrultuda ocak ayından bu yana yurt genelinde yaklaşık 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetlendi.

Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verildi.

Ayrıca her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri de incelendi.

Manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak

Ramazan ayına kısa bir süre kala yoğunlaştırılan denetimler, artırılarak devam edecek. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak.

Bu kapsamda fahiş fiyat ile stokçuluk uygulamalarının tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak.

Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.

 "Fahiş fiyat girişimleri CİMER ve e-Devlet'ten şikayet edilebilir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde, başta gıda olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakanlıkça piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak. Bu kapsamda, vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir. Her türlü piyasa denetim faaliyetinin arkasında duruyor, vatandaşlarımızın daima yanında oluyoruz. Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz."

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