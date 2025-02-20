MediaMarkt'ın "Stokları Eritiyoruz" kampanyası, 24 Şubat'a kadar sürecek

MediaMarkt'ın çeşitli teknoloji ürünlerinde indirimler sunduğu 'Stokları Eritiyoruz' kampanyası, 24 Şubat'ta sona erecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan bulaşık makinelerine kadar çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu kampanya, MediaMarkt mağazalarında, şirketin çevrim içi alışveriş platformunda ve mobil uygulamasında tüketicilerle buluşuyor.

24 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyada yer alan ürünlerden 'REALME RMX3930 C61 8/256GB' akıllı telefon 7 bin 899 liradan, 'KOENIC KVC 804224' torbasız süpürge 3 bin 499 liradan, 'ALTUS AL 445 NX' 5 programlı bulaşık makinesi 13 bin 499 liradan, 'HUAWEI Matepad Air 11,5 inç 8/128GB' tablet 17 bin 999 liradan ve 'BABYLISS MT860E 11' başlıklı multi bakım seti 2 bin 999 liradan satılıyor.