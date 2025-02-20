Diz ve kalça ağrısıyla gitti, bağırsak kanserinden kurtuldu

Diz ve kalça ağrısıyla Medipol Sağlık Grubu’na başvuran 69 yaşındaki Meryem Oya Alp, hastanede yapılan tetkikler sonucunda hiç beklemediği bir sonuçlakarşılaştı. Bağırsaklarında polip ortaya çıkan Alp, yapılan başarılı operasyon sonucu kanserden son anda kurtuldu.

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Diz ve kalça ağrıları nedeniyle Medipol Sağlık Grubu’na başvurarak şifa bulmak isteyen 69 yaşındaki Meryem Oya Alp, hiç beklemediği bir teşhisle karşılaştı. Fibromyalji ve menisküs yırtığı gibi problemlerinin yanı sıra kasık ağrısı da yaşayan Alp, MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi’nde görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak’ın önerisiyle çektirdiği MR sonucunda bağırsaklarında büyük bir polip olduğunu öğrendi. Kalça ağrısının kaynağının aslında ciddi bir sindirim sistemi sorununa işaret ettiğini belirleyen uzmanlar, vakit kaybetmeden detaylı incelemeleri tamamladı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç tarafından yapılan kolonoskopi ve sonrasındaki endoskopik müdahale ile kanserleşme eşiğindeki polip başarılı bir şekilde çıkarıldı. Böylelikle basit gibi görünen kalça ağrısı, aslında hayat kurtarıcı bir erken tanı fırsatına dönüştü.

“Eğer polip kansere dönüşseydi şimdi bambaşka sorunlarla uğraşacaktım”

Ameliyat sonrası çok kısa sürede toparlandığını belirten 69 yaşındaki Meryem Oya Alp, “Yaşımdan dolayı birtakım problemlerim var. Aslında başta fibromiyalji vardı ve bunun için ilaç tedavisi görüyordum. Yedi yıl önce dizimde bir sorun yaşadım, aynı zamanda menisküs yırtığım da vardı. Ancak ameliyatı hep reddediyordum; biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Fakat yaklaşık 6-7 ay önce diğer dizimde de problem ortaya çıkınca bu kez Gökhan Hoca’ya başvurdum. Dizimdeki şikâyetlerim azalıyor gibi oldu ama fibromiyalji ataklarım, özellikle o dönemlerde beni daha çok etkiledi. Yine de iğneler, fizik tedavi ve fizyoterapist eşliğinde yaptığım egzersizlerle dizim oldukça toparlandı. Bu arada iki aydır süren bir kalça ağrım da vardı; bunu sürekli doktor beye iletiyordum. Doktor bey bir MR istedi. Bu MR’da bağırsaklarımda, alt batında büyük bir polip görüldü. Kolonoskopi önerdiler. Bunun üzerine Gökhan Bey, beni Yılmaz Bey’e yönlendirdi. Kendisiyle görüştük, kolonoskopi yapıldı. Bir iki hafta sonra lezyonun sadece kolonoskopik yöntemle değil, ameliyatla alınmasının daha uygun olabileceği ortaya çıktı. Genel anestezi altında ameliyat oldum. Çok kısa sürede toparlandım. Sonuçlarım da çok iyi çıktı. Eğer bu polip kansere dönüşmüş olsaydı şimdi bambaşka sorunlarla uğraşıyor olacaktım. Çok şükür Gökhan Bey sayesinde kurtuldum, kendisine sürekli dua ediyorum. Hastalarına yaklaşımını çok beğeniyorum; sonuca ulaşana kadar ilgileniyor. Herkese de öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hekimler olarak ağrı nedenlerini düşünürken basit, sık görülen nedenlerden nadir görülenlere doğru bir yol izleriz”

Yeterli ve ideal süre uygulanan tedavilere hasta yanıt vermiyorsa, başka organ veyasistemlere ağrı kaynağı açısından baktıklarını dile getiren Medipol Acıbadem BölgeHastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gökhan Özkoçak, “Ağrışikâyetiyle birçok hasta bize başvuruyor. Bu hastamız da kalça ve diz ağrısı nedeniylegeldi. Diz ağrısıyla ilgili enjeksiyon ve fizik tedavi yöntemleri uygulayarak ağrıyı azalttıkve hastanın fonksiyonel durumunu yükselttik. Ancak kalça ağrısına yönelik tedavilererağmen ağrıda yeterli azalma sağlayamadık. Hekimler olarak ağrı nedenlerini düşünürkenbasitten zora doğru bir yol izleriz. Bir kişide kalça ağrısı varsa kireçlenme (artroz), artrit(iltihabi durum), impingement (sıkışma sendromu), kas ve tendon gibi yumuşak dokuproblemlerini veya travmaya bağlı kırıklar gibi durumları öncelikle değerlendiririz. Eğerbu tedavilere rağmen hasta yanıt alamıyorsa, başka bir organ ya da sistemin etkisi olabilirmi diye bakarız.” diye konuştu.

“Ağrıların altında beklenenin dışında, nadir görülen nedenlerin yatabileceğiniunutmamak gerekiyor”

Bağırsak sağlığına yönelik tarama ve takiplerin düzenli olarak yaptırılması gerektiğinivurgulayan Dr. Özkoçak, “Bu hastada da ideal sürede fizik tedavi ve ilaçlara rağmenağrıları değişmeyince eklem,kas problemi dışında hastalık olasılığını düşündüm. Hastanınson muayenesinde bulantı semptomundan bahsetmesi sindirim sistemi hastalığı açısındandikkatimi çekti. O nedenle MR çekimi isterken abdomen (karın) bölgesinin kesitlerininde alınmasını talep ettim. O nedenle MR çekimi isterken karın kesitlerinin de alınmasınıtalep ettim. Radyoloji hekimimiz Prof. Dr. Hayri Oğul ile konuşarak özel bir çekimsekansı planladık. Sonuçta hastanın kalça ağrısının, kalın bağırsakta kansere dönüşmeyeyakın bir lezyonla bağlantılı olduğunu gördük. Görüntü sonuçları ile hastamızıgastroenteroloji alanından Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç’e yönlendirdim. Tabii ki her kalçaağrısının ardında bir kanser dokusu olacağı anlamı çıkarılmamalı. Ağrıların altında akladaha az gelen, nadir görülen nedenlerin yatabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu örnektede gördüğümüz gibi, kalın bağırsakla ilgili taramalar ve belirli yaşlarda periyodik takiplerçok önemli. Hem bireysel hem de toplumsal açıdan bu hastalık değerlendirmelerine önemgöstermeliyiz. Biz hekimlerin multidisipliner olarak iletişim halinde çalışması özelliklivakaların atlanmadan tanı koyulmasında çok etkili bir faktör. Bundan sonraki süreçteherkesin, uzmanların önerileri doğrultusunda bağırsak sağlığına yönelik tarama vetakiplerini düzenli olarak yaptırması gerektiğini belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

“Kansere çok yaklaşmıştı”

Yapılan ameliyat sonrası hastanın son anda kanserden kurtulduğunu ifade eden MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, “Hastamız bize, Fizik Tedavi Uzmanımız Gökhan Bey tarafından yönlendirildi. GökhanBey’e kalça ağrısı şikâyetiyle başvurmuştu. Çekilen MR’da, kalça bölgesine denk gelenkolon segmentinde bir lezyon görülmüş. Aslında hastanın herhangi bir bağırsak şikâyetiyoktu; tamamen kalça ağrısı nedeniyle çekilen MR sonucu bu lezyon tespit edilince bize yönlendirildi. Bu nedenle kolonoskopi yapmayı planladık. Kolonoskopi sırasında, sigmoid kolonda lümeni neredeyse tamamen kapatan 4-4,5 santimetrelik büyük bir polipsaptadık. Biyopsi almadan doğrudan polipi çıkarmayı önerdik. Özel endoskopik tekniklergerektiğinden aynı seansta yapmadık; hastanın kolon temizliği yeniden sağlandıktan beşgün sonra ameliyathanede işlemi gerçekleştirdik. Lezyonun patoloji sonucunda yüksekdereceli displazi tespit edildi; kanserleşmeye çok yaklaşmış bir durumdu. Neyse ki cerrahi sınırlar temiz geldi ve ek bir ameliyata gerek kalmadan hasta sağlığına kavuştu. Bu hastamız 69 yaşında bir bayandı.” şeklinde konuştu.

“45 yaşından sonra her birey tarama programlarına katılmalı”

Dünya Sağlık Örgütü’nün 45 yaşından itibaren her bireyin kolon kanseri ile ilgili taramaprogramlarına katılmasını önerdiğini söyleyen Prof. Dr. Bilgiç, “Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), kolon kanseriyle ilgili tarama programlarına 50 yaşından sonra başlanmasınıöneriyordu; ancak son 2-3 yılda, bizim de içinde bulunduğumuz bir çalışma grubununaraştırmaları sayesinde bu yaş 45’e çekildi. Dolayısıyla 45 yaşından itibaren, herhangi birrisk faktörünüz veya şikâyetiniz olmasa bile (erkek ya da kadın fark etmez), kolonoskopiile tarama programlarına katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu hastamız da öncedenkolonoskopik tarama programına dâhil olsaydı, bu derece büyük bir poliple uğraşmakzorunda kalmadan hayatına rahatça devam edebilirdi.” dedi.