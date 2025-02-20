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İstanbul'da hangi üniversiteler tatil? Peş peşe açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da hangi üniversiteler tatil? Peş peşe açıklama geldi

 İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

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İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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