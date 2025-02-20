Ankara'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 61'e yükseldi

Başkentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e ulaştı, 36 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda 30 kişi tutuklanırken, zanlıların sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü internet ve sosyal medya üzerinden temin ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, yasa dışı üretime karşı operasyonların süreceğini belirtti.

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Ankara’da sahte içki kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Son resmi verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 59’dan 61’e yükseldi. Hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 36’ya ulaştı.

Yetkililer, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonlar yürütüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarının başlattığı soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 30 kişi tutuklanırken, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 99 ayrı soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SAHTE İÇKİ ŞEBEKESİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, yasa dışı ticaretin nasıl yürütüldüğüne dair önemli ipuçları sundu. Tutuklanan zanlıların, sahte içki üretiminde kullandıkları etil alkolü internet ve sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri öğrenildi. Kargo ile sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle, satışların elden teslim yöntemiyle yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerden bazıları, etil alkolü 5 litrelik bidonlar hâlinde 1000 TL’ye satın aldıklarını ifade etti. Sahte içkilerin ise ruhsatsız dükkânlarda değil, çoğunlukla merdiven altı atölyelerde veya metruk binalarda üretildiği tespit edildi.

Yetkililer, sahte içki tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurduğu konusunda vatandaşları bir kez daha uyarırken, soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabileceğini belirtti. Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarının artmasından endişe edilirken, yetkililer yasa dışı üretim ve satışların tamamen engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.