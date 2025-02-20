UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

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"Devler Ligi"nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), son 16 turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda 2 müsabaka oynandı.

Kylian Mbappe "hat rick" yaptı

İngiltere temsilcisi Manchester City'yi play-off turu ilk maçında 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya ekibinde yıldız oyuncu Kylian Mbappe, "hat trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.

Günün diğer randevusunda ise iki Fransa takımı karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.

PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.

Juventus uzatmalarda elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya ekibi Juventus'u eleyen PSV, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Hollanda temsilcisi, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Juventus'u PSV Stadı'nda konuk etti.

PSV, Ivan Perisic'in 53. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 63. dakikada Timothy Weah'ın fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi takım, 74. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Uzatmalarda sahneye çıkan Ryan Flamingo, 98. dakikada farkı 2'ye yükselten golü kaydetti: 3-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan PSV, "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükseldi.

Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti.