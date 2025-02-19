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De Bruyne'nin yerine Alman yıldız gelirse Galatasaray...

De Bruyne'nin yerine Alman yıldız gelirse Galatasaray...

Manchester City'nin ara transferde adı ciddi şekilde Galatasaray ile anılan De Bruyne'nin yerine Alman yıldız Florian Wirtz'i katmak istediği öne sürüldü.

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Bu sezon Premier Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Manchester City, tüm dünyanın konuştuğu bir ayrılık yaşamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Manchester City, sözleşmesinde son aylara girilen Kevin De Bruyne'ün yerine Florian Wirtz'i getirmek istiyor.

TAKIMIN GELECEĞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso tedrisatında büyük başarılara imza atan 21 yaşındaki Alman futbolcunun, mavi-beyazlı takımın gelecek planlamasında temel taşlardan biri olacağının altı çizildi.

DE BRUYNE İÇİN AYRILIK ÇANLARI

Wirtz hamlesi ile sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'ün ismi ise devre arası transfer döneminde sıkça Galatasaray ile anılmıştı.

Kariyeri boyunca büyük başarılar kazanan Belçikalı futbolcu; 1'i Şampiyonlar Ligi, 6'sı İngiltere Premier Lig olmak üzere toplam 23 kupa kazandı.

2024/25 sezonunda sakatlıklarla boğuşan De Bruyne, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Piyasa değeri 140 milyon euro olan Wirtz ise Leverkusen ile bu sezon 35 maçta 16 gol 12 asist yaptı.

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