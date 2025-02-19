Ankara Valisi Şahin'den kar yağışına ilişkin açıklama:

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalması ve saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.