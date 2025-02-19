İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının cuma öğleden sonra başlayarak cumartesiye kadar süreceğini duyurdu. Metro ve tramvay seferleri gece 02. 00'ye kadar devam edecek, ek seferler de yapılacak.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkisini arttıran kar yağışına ilişkin önemli uyarılarda bulunurken; cuma gününe işaret etti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul kara teslim oldu. Kentte trafikte sorunlar yaşanırken; eğitime de ara verildi.

Kar yağışı etkisini arttırırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. Alınan önlemleri aktaran İmamoğlu, önemli uyarılarda bulundu.

KRİTİK CUMA UYARISI

İmamoğlu, "En etkin kar yağışının cuma öğleden sonradan cumartesiye kadar devam edeceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullanırken; "Saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek, ek seferler konacak" dedi.

İmamoğlu ayrıca "Şu anda erken başlayan mesailer ve özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılmış olan araçların yarattığı bir yoğunluk var. Şu anda İstanbul'da tıkalı herhangi bir yol yok, bütün yollar açık.

Evsiz hemşehrilerimizi bir kısım anlaşmalı otellerde misafir ediyoruz, ihtiyaç kalemleri hakkında destek sunuyoruz. Sağlık taramasından ilaca kadar. Hatta burada ailesine teslim ve memleketine gönderme işlemleri de sürüyor. Şu anda 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"MOBİL TUVALET DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Sokak hayvanları için de kuru mama dağıtımı yapılıyor ama özellikle şu andan sonra sahada daha etkin şekilde, hayvansever vatandaşlarımın da iş birliğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları giderilecek" diyen İBB Başkanı, "Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalarda sıcak içecekler, kek, su gibi imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşacak.

Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan noktalarda, başka metrolar olmak üzere ısınma noktalarında vatandaşlara birtakım servisler yapılacak. Uzun süreli trafik sıkışıklığı yaşanan yerleri de mobil tuvaletlerle destekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.