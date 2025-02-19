BIST 9.764
DOLAR 36,30
EURO 37,82
ALTIN 3.411,62
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor

Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın savaşı adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istediğini belirtti.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yermak, Kiev'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etti.

Kellogg'un Ukrayna'daki görüşmelerinin Yermak ile yapılan toplantıyla başladığı, görüşmede ABD-Ukrayna ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yermak ve Kellogg'un, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çözüm önerilerini görüştüğü ifade edildi.

Yermak'ın, Kellogg'un, Ukrayna'da cephe hattındaki gelişmeler konusunda bilgi alma imkanına sahip olacağını belirttiği aktarıldı.

Savaşın bitmesini en çok Ukrayna'nın istediğini kaydeden Yermak, "Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor. Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın savaşla ilgili manipülasyon yöntemleri kullandığını savunan Yermak, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey söylenemez" ilkesine sadık kalmak gerektiğini vurguladı.

Andriy Yermak, ABD ile güvenlik ve ekonomi garantilerini içeren kapsamlı bir stratejik ortaklık kurmak istediklerini dile getirdi.

Kellogg, Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho, Fenerbahçe'deki yükselişin şifresini verdi
Mourinho, Fenerbahçe'deki yükselişin şifresini verdi
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: Seçim yapmayan bir diktatör...
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: Seçim yapmayan bir diktatör...
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
İstanbul'da kar yağışı trafik ve ulaşımı felç etti! Halk evlerine gidemiyor
İstanbul'da kar yağışı trafik ve ulaşımı felç etti! Halk evlerine gidemiyor
RTÜK 7 kanala cezayı kesti
RTÜK 7 kanala cezayı kesti
Putin: ABD ile işbirliği için en önemli adımı attık
Putin: ABD ile işbirliği için en önemli adımı attık
Alman diplomattan itiraf: Türkiye'nin önemini geç anladık
Alman diplomattan itiraf: Türkiye'nin önemini geç anladık
Seyahat planı olanlar dikkat! Sefer iptalleri açıklandı
Seyahat planı olanlar dikkat! Sefer iptalleri açıklandı
Altının ons fiyatı Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle uçuşa geçti
Altının ons fiyatı Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle uçuşa geçti
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar çıktı
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar çıktı
Fahrettin Altun: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız
Fahrettin Altun: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen ‘kazançlı yatırım kampanyası’nın detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen ‘kazançlı yatırım kampanyası’nın detaylarını açıkladı