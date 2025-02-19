Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın savaşı adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istediğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yermak, Kiev'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etti.

Kellogg'un Ukrayna'daki görüşmelerinin Yermak ile yapılan toplantıyla başladığı, görüşmede ABD-Ukrayna ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yermak ve Kellogg'un, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çözüm önerilerini görüştüğü ifade edildi.

Yermak'ın, Kellogg'un, Ukrayna'da cephe hattındaki gelişmeler konusunda bilgi alma imkanına sahip olacağını belirttiği aktarıldı.

Savaşın bitmesini en çok Ukrayna'nın istediğini kaydeden Yermak, "Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor. Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın savaşla ilgili manipülasyon yöntemleri kullandığını savunan Yermak, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey söylenemez" ilkesine sadık kalmak gerektiğini vurguladı.

Andriy Yermak, ABD ile güvenlik ve ekonomi garantilerini içeren kapsamlı bir stratejik ortaklık kurmak istediklerini dile getirdi.

Kellogg, Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşecek.