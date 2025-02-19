Mourinho, Fenerbahçe'deki yükselişin şifresini verdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Belçika'da Anderlecht ile oynanacakları rövanş maçı öncesinde takımdaki yükselişin sebeplerini açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SKRİNİAR VURGUSU

"Oyuncularım, iyi oyuncular. Yeni şeyler öğrenmeye açık oyuncular ve yeni pozisyonlarda oynamaya açık oyuncular." diyerek takımdaki yükseliş hakkında konuşan Mourinho, "Oyuncularımın aynı zamanda taktiksel kültüre sahip olması da çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın etkisi var. Ayrıca kalecimizin de bu tabloda etkisi var. Bazı anlarda çok kritik kurtarışlar yaptı. Bu gelişimi tek bir şeye bağlamayız. Yılbaşında verilen arada sonunda istediğimiz şeyleri çalışma fırsat bulduk. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık. Sonuçlar da gelince öz güven yükseldi. Sakatlıklar oldu ama bu sürede transfer penceresi açık olduğu için şanslıydık. Milan Skriniar'ın çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görüyorsunuzdur." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN İŞLER ŞU ANDA ÇOK İYİ"

Sözlerine takımının çok öz güvenli bir şekilde birlik olduğundan bahsederek devam eden Mourinho, "Sadece futbol olarak değil, aile olarak da gelişiyorlar. Bizim için işler çok iyi şu anda. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemli maçımız bir sonraki maç. Tecrübem bana diyor ki; UEFA turlarında her şey mümkündür." dedi.