Türkiye'den Güney Kore açılımı, Güney Kore’ye askeri mühimmat satacaklar

ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, Güney Kore’ye askeri mühimmat satacaklarını açıkladı. Ayrıca, milli askeri sistemler için ‘hibrit motor’ üzerinde çalıştıklarını ve prototipi bu yıl sergileyeceklerini belirtti.

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Türk savunma sanayii firmaları çok değerli küresel iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen ve dünyanın savunma sanayiindeki en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen İDEX 2025 fuarı devam ediyor. Bu yıl 65 ülkeden 1400’ün üzerinde şirketin katıldığı etkinlikte Türk savunma sanayii firmaları da boy gösteriyor.

Türkiye’de özellikle kritik mühimmatlarda seri üretim dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, fuar alanında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

“ODAK NOKTAMIZ SERİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK”

Şirket olarak farklı alanlarda uzun yıllara yayılan deneyimlerine dikkat çeken Okumuş, mevcut durumda odak noktalarını ‘seri üretimi güçlendirmek’ olduğunu söyledi. Mevcut altyapıları daha iyi bir noktaya getirdiklerini, yeni üretim hatları için de adım attıklarını da anlatan Okumuş, dünyanın farklı noktalarında üretim için kolları sıvadıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hali hazırda en yüksek ihracat yaptıkları ülke olduğuna işaret eden Okumuş, “Yine kardeş ülke Azerbaycan ile de yoğun çalışıyoruz. Ayrıca Nahçivan bölgesinde de üretim hattı kuruyoruz. Afrika’da kapasitemizi biraz daha artırma niyetindeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de bir üretim hattı kuracağız. Farklı ülkelere de ihracatımız var.” dedi.

“GÜNEY KORE’YE MK SERİSİ UÇAK MÜHİMMATI SATACAĞIZ”

Gürcan Okumuş, Güney Kore ile de bir sözleşme imzalamak üzere oldukları bilgisini paylaşarak, “Son yıllarda dünyanın askeri anlamda en önemli ihracatçılarından biri Güney Kore... Çok ciddi bir hacme ulaştılar. Onlar dünyaya satıyor biz de onlara satacağız. MK serisi uçak bombalarıyla ilgili bir ihalede anlaştık diyebiliriz. Sözleşmenin yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Okumuş, Assan Group olarak hibrit motor üzerinde de çalıştıklarını belirtip, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ordumuzun kullandığı M60-T ve Leopard tanklarının şanzımanlarına bakım yapabiliyoruz. Burada ciddi bir kabiliyetimiz var. Şimdi biraz yatırımla bunu daha farklı bir boyuta taşıyacağız.

Dünyada son yılların en önemli trendi hibrit motor kullanımı. Biz de öz kaynaklarımızla bir proje geliştiriyoruz. Amacımız yaklaşık 1000 beygir gücünde hibrit güç grubu üretmek ve bunun ilk prototipini ülkemizde düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilemek.

Bahsettiğimiz hibrit motor fırtına obüsleri ve benzer sistemlerde kullanılabilecek. Fark yaratacak bir iş ve bu yıl içinde operasyonel testleri tamamlamayı hedefliyoruz.”

KAYNAK: TRT HABER