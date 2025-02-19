BIST 9.764
DOLAR 36,29
EURO 37,87
ALTIN 3.418,94
HABER /  SPOR

Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, ülkenin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının tamamını erteledi. Ertelenen müsabakalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Abone ol

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbol karşılaşmalarını da vurdu.

Etkili kar yağışı nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu. Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

15 İL DE İSE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil haberleri de peş peşe geldi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Ordu, Muş, Siirt, Gümüşhane, Hakkari, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Giresun, Erzincan, Sivas, Artvin ve Kırklareli'nde eğitime 1 gün ara verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
Türkiye'den Güney Kore açılımı, Güney Kore’ye askeri mühimmat satacaklar
Türkiye'den Güney Kore açılımı, Güney Kore’ye askeri mühimmat satacaklar
Otobüste uyudu sanıldı, ölü bulundu
Otobüste uyudu sanıldı, ölü bulundu
Anderlecht'in en iyi oyuncusu Fenerbahçe maçında yok
Anderlecht'in en iyi oyuncusu Fenerbahçe maçında yok
Rekabet Kurulu'ndan Bim'e rekabet cezası
Rekabet Kurulu'ndan Bim'e rekabet cezası
Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor
Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor
Mourinho, Fenerbahçe'deki yükselişin şifresini verdi
Mourinho, Fenerbahçe'deki yükselişin şifresini verdi
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: Seçim yapmayan bir diktatör...
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: Seçim yapmayan bir diktatör...
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
İstanbul'da kar yağışı trafik ve ulaşımı felç etti! Vatandaş evine gidemedi
İstanbul'da kar yağışı trafik ve ulaşımı felç etti! Vatandaş evine gidemedi
RTÜK 7 kanala cezayı kesti
RTÜK 7 kanala cezayı kesti
Putin: ABD ile işbirliği için en önemli adımı attık
Putin: ABD ile işbirliği için en önemli adımı attık