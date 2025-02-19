İstanbul'da Cuma günü okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Okulların cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül, "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.