Avukat Bışar Özbey'den çok konuşulacak 'yabancı hakem' iddias

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu. Karar büyük tartışma yaratırken, avukat Bışar Özbey bunun hukuken mümkün olmadığını savundu.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun belirttiği şekilde derbiyi yabancı hakem yönetirse Türk futbolunda 55 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

"YABANCI HAKEM HUKUKEN ATANAMAZ"

Derbi için alınan yabancı hakem kararı sosyal medyada çok konuşulurken avukat ve futbol yorumcusu Bışar Özbey, konunun farklı bir yönünü takipçileri için paylaştı. Özbey, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hukuken yabancı hakemin atanamayacağını iddia etti.

X platformunda oldukça ilgi çeken bir paylaşım yapan Bışar Özbey "Ben bir hukukçu olarak şunu belirtmek istiyorum. Türk Hukukuna göre Yabancı Orta Hakem, Türk futboluna getirilemez" ifadelerini kullandı.

Özbey, konu ile ilgili MHK'nin talimatlarını takipçileri ile paylaştı.

İşte o paylaşım:

"Yabancı Hakem derbiye HUKUKEN ATANAMAZ!

1-) Türkiye’de maç yönetecek hakem’in 1 Mayıs-30 Haziran 2024 tarihine kadar vizesini yaptırmış, 31 Mayıs 2024’e kadar vize ücretini yatırmış olması gerekirdi. ( MHK Talimatı M. 30 )

2-) MHK’nin sezon başı ve devre arası seminerlerine katılmayan hakemin vizesi iptal edilir dolayısıyla Türkiye’de MAÇ YÖNETEMEZ! ( MHK Talimatı m. 31 )

3-) MHK’nin hakem kadrosuna yabancı hakem eklemesi için önce kurs açmış ve bu kursu başarıyla tamamlamış olması gerekirdi. ( MHK Talimatı m. 39 )

GALATASARAY'DA SORU YÖNELTEREK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

TFF'nin aldığı yabancı hakem kararına Galatasaray da tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamada Federasyon'a 3 soru yönelterek cevap istedi.

Galatasaray'ın yabancı hakem kararı ile ilgili yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?

2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?

3. Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"