Fahrettin Altun: Fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yaklaşık 1 ay önce sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişi, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulundu." dedi.

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YouTube’da yayınlar yapan gazeteci Levent Gültekin, Ayşe Barım soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik küstah ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamaların yeniden dolaşıma sokulması üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tartışmalara ilişkin X hesabından bir açıklamayla fitne uyarısı yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Başka Altun resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'KENDİSİNİ TARTIŞTIRMAYI MARİFET SANAN BİR KİŞİ CİDİYE ALINMAYACAK, ASILSIZ BİRTAKIM İDDİALARDA BULUNDU'

Yaklaşık 1 ay önce sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişi, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulundu. Ortaya atıldığı günlerde hiçbir etki uyandırmayan, gündem olmayan bu anlamsız ve kötü niyetli ithamların bugün maalesef yeniden gündeme taşındığını müşahede ediyoruz.

Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakının Türkiye’nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz.

'BU FİTNE ATEŞİ NE KADAR ÜFLENİRSE ÜFLENSİN YAKILAMAYACAK'

Bu fitne ateşinin, bizim nezdimizde ne olursa olsun karşılık bulamayacağını, dahası ne kadar üflenirse üflensin yakılamayacağını bildirerek şu önemli noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tesis edildiği günden bu yana İletişim Başkanlığı olarak görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu güçlü, görünür ve etkin bir şekilde tüm insanlığa tanıtmak, Türkiye’nin iletişim alanında kudretini artırmak ve Milletimizin çıkarlarını tüm platformlarda en iyi şekilde anlatıp savunmaktır.

Bugün çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişletmektedir. Türkiye bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, hemen her sorun alanında çözüm önerilerini dikkate aldığı, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır.

'EN ÖNEMLİ GÜÇ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HER TÜRLÜ SİYASİ BEDELİ ÖDEYEREK LİDERLİK ETTİĞİ DAVAMIZDIR!'

Türkiye’nin bu duruma gelmesinin en büyük vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda yürüttüğü cesur politikalardır. Bu politikaları besleyen en önemli güç de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi bedeli ödeyerek liderlik ettiği Davamızdır!

Herkesin bilmesini isteriz ki… Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarfetmeye devam ediyoruz.

'GAZETECİLİK ADI ALTINDA YAPILAN DEDİKODU FAALİYETLERİ BİZİ BU KUTLU DAVADAN GERİ ÇEVİREMEYECEKTİR'

Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un o muazzam dizeleri, bizim şiarımızı, yaklaşımımızı, bilincimizi ve gücümüzün asıl kaynağını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Neydi o dizeler?

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

İşte bu anlayışla, hep birlikte liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında bir olmaya devam edecek ve Türkiye’mizi daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara inşallah hep birlikte taşıyacağız.