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Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'lık oldu

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'lık oldu

Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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