Bir aydır haber alınamıyordu! Eve giren ekipler feci manzara ile karşılaştı

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin'den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya'daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu.
Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.