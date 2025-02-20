İstanbul'da o günlere dikkat! Kuvvetli kar geliyor, sıcaklık daha da düşecek

İstanbul'da kar etkili olmaya devam ediyor. Uzman isim sıcaklığın daha da düşeceğini belirtti ve "Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde şu anda soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu bildiren Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.

Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak." diye konuştu.

Çelik, yoğun kar yağışlarının cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.

"20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz"

İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktaran Çelik, "Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz." dedi.

Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebileceğini dile getiren Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini ifade etti.

Çelik, Ankara'da yarın sıfırın altında 4 derece olan sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Çelik, "İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak." şeklinde konuştu.