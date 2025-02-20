Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Kabine değişimi için gözler cuma gecesinde

AK Parti 81 ilde kongrelerini tamamladı. Kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. Parti şimdi 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongreye hazırlanırken kulislerde büyük kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabileceği öne sürüldü.

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Kulislerde değişim sinyali üzerine farklı yorumlar yapılırken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, aldığı bilgileri canlı yayında açıkladı. Kabine değişiminin cuma gecesi olabileceğini belirten Sözcan, şunları söyledi:

"Pazar günü AK Parti’nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Erdoğan da kongreye ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi’nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha çok kongre çalışmalarına yoğunlaşacağını söyleyebiliriz.

"Kongreden önce..."

(Bakanlar Kurulu ve ekibi değişecek iddiası) Kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir.

"2 farklı görüş var"

AK Parti içinde 2 farklı görüş var. Bazıları kongreden önce kabinenin değişeceğini, bazıları ise kongre sonrasına kalabileceğini söylüyor. AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde olacak. Tabi takdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın.

Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin. Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."