İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül duyurdu!

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildi. Cuma günü (yarın) için ise açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." dedi.

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Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken, İstanbul da beyaza büründü. Kar yağışının etkisi ile perşembe günü (bugün)okullar tatil olurken, yarın (Cuma) okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, dün sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da okullar cuma günü de tatil olacak mı? sorusu merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül, "Cuma günü için perşembe akşamı Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının daha çok İstanbul'un kuzeyinde etkisini artırdığını aktaran Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun açık tutulması, İstanbul Havalimanı yolunun açık tutulması çok önemli. Yaptıkları çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.