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İsmet Taşdemir geldi Kocaelispor kalesine duvar ördü

İsmet Taşdemir geldi Kocaelispor kalesine duvar ördü

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde savunma hattında dikkat çekici bir performans sergiliyor.

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Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından yeşil-siyahlı ekip, az gol yiyen ve kalesinde rakibe pozisyon vermeyen bir takım haline geldi.

Savunma güvenliğini güçlendiren Taşdemir'in ekibi, 22. haftada deplasmandaki 1-1'lik Erzurumspor FK beraberliğinin ardından kalesini gole kapattı.

Son 3 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen Kocaeli ekibi, bu süreçte Amed Sportif Faaliyetleri'i 1-0, Manisa Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0'lık skorlarla yendi.

8 takımdan 6'sı gol atamadı

Kocaelispor, Taşdemir yönetiminde Trendyol 1. Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

Bu süreçte 6 takıma karşı kalesinde geçit vermeyen Kocaelispor'un filelerini yalnızca 2 takım sarsabildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybederken, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaeli temsilcisi, karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa Futbol Kulübü ve Ahlatcı Çorum FK'ye ise gol sevinci yaşatmadı.

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