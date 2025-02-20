İstanbul’da kar sessizliği: Trafik yoğunluğu yüzde 29’a düştü

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. D-100 ve TEM otoyollarında akıcı bir trafik gözlenirken, yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü. Kar yağışının hafta sonu boyunca şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentte alışılmış trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte, sürücülerin büyük bir kısmı araçlarıyla yola çıkmamayı tercih etti.

Ana arterler ve bağlantı yollarında trafiğin son derece akıcı olduğu gözlenirken, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nda araç yoğunluğunun belirgin şekilde düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşabileceğini öngörüyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri tipi şeklinde şiddetlenmesi beklenen kar yağışının, hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları olası ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaya çağırıyor.