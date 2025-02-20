Milletvekili Demir masraflarını sayıp maaşına isyan etti: "196 bin lira yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 TL olan maaşının yetmediğini savunarak, "Yemek, çay, kahve ikramı, misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden." dedi. Demir, milletvekillerinin kredi kartıyla idare ettiğini de savundu.

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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda "Maaşınız yetiyor mu?" sorusuna verdiği, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" cevabı tartışılıyor. Demir'i haklı bulan da var, maaşının fazla olduğunu savunan da.

Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olmasından şikayet etti.

Demir, maaşının 196 bin 775 TL olduğunu belirtirken, masraflarının fazlalılığından şikayet etti ve şöyle konuştu:

“Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!”