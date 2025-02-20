BIST 9.783
DOLAR 36,32
EURO 38,00
ALTIN 3.450,39
HABER /  GÜNCEL

Milletvekili Demir masraflarını sayıp maaşına isyan etti: "196 bin lira yetmiyor"

Milletvekili Demir masraflarını sayıp maaşına isyan etti: "196 bin lira yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 TL olan maaşının yetmediğini savunarak, "Yemek, çay, kahve ikramı, misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden." dedi. Demir, milletvekillerinin kredi kartıyla idare ettiğini de savundu.

Abone ol

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda "Maaşınız yetiyor mu?" sorusuna verdiği, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" cevabı tartışılıyor. Demir'i haklı bulan da var, maaşının fazla olduğunu savunan da.

Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olmasından şikayet etti.

Demir, maaşının 196 bin 775 TL olduğunu belirtirken, masraflarının fazlalılığından şikayet etti ve şöyle konuştu:

“Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!”

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi
İstanbul’da kar sessizliği: Trafik yoğunluğu yüzde 29’a düştü
İstanbul’da kar sessizliği: Trafik yoğunluğu yüzde 29’a düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Kabine değişimi için gözler cuma gecesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Kabine değişimi için gözler cuma gecesinde
İsmet Taşdemir geldi Kocaelispor kalesine duvar ördü
İsmet Taşdemir geldi Kocaelispor kalesine duvar ördü
İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül duyurdu!
İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül duyurdu!
Google Rusya'dan çekildi Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri uçtu
Google Rusya'dan çekildi Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri uçtu
İstanbul'da o günlere dikkat! Kuvvetli kar geliyor, sıcaklık daha da düşecek
İstanbul'da o günlere dikkat! Kuvvetli kar geliyor, sıcaklık daha da düşecek
Ankara'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 61'e yükseldi
Bir aydır haber alınamıyordu! Eve giren ekipler feci manzara ile karşılaştı
Bir aydır haber alınamıyordu! Eve giren ekipler feci manzara ile karşılaştı
İstanbul Boğazı için yeni karar: Sis nedeniyle trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı için yeni karar: Sis nedeniyle trafik askıya alındı
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? O rapor ortaya çıktı
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? O rapor ortaya çıktı
TÜSİAD yöneticilerinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım
TÜSİAD yöneticilerinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım