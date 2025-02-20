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İstanbul'daki pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

İstanbul'daki pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde görülen pembe bulutlar vatandaşlar arasında merak uyandırdı. İlk etapta doğa olayı sanılan bu manzaranın, Galatasaray’ın stadındaki çim bakım çalışmaları sırasında kullanılan ışıkların bulutlara yansıması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

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İstanbul’un Kağıthane ve çevre ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olağanüstü manzaranın, ilk etapta doğa olaylarıyla bağlantılı olabileceği düşünülse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Görsel şölenin ardındaki sebebin, Galatasaray’ın stadında yürütülen çim bakım çalışmaları olduğu anlaşıldı. AZ Alkmaar ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde, RAMS Park'ta yapılan çim ısıtma ve aydınlatma uygulamalarının oluşturduğu güçlü ışıklar, bulutlara yansıyarak kentin farklı bölgelerinden görülebilen pembe bir atmosfer oluşturdu.

Kış mevsiminde hava koşullarının etkisiyle düşük irtifada yoğunlaşan bulutların ışığı daha belirgin bir şekilde yansıtması, bu ilginç doğaüstü görünüme neden oldu. Gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte, gökyüzündeki pembe ışığın bir doğa olayı değil, teknik bir yansıma olduğu kesinleşmiş oldu.

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