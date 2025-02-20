Trump'ın Zelenskiy'e yönelik 'diktatör' sözlerine Avrupa'dan tepki

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e "diktatör" diyerek sert eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, bazı Avrupalı liderlerin tepkisini çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alarak, “diktatör” olarak nitelendirip “berbat bir iş çıkardığını” ifade etti. Trump’ın bu sözleri, özellikle Avrupa’daki bazı liderlerden tepki aldı. Trump’ın açıklamaları, Ukrayna ile Amerika arasındaki ilişkileri ve Ukrayna’nın iç siyasetini tartışmaya açarken, Avrupa’daki bazı hükümet yetkilileri de eleştirilerini dile getirdi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş ve tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir." ifadelerini kullandı.

YLE haber ajansına göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti.

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"TAMAMEN YANLIŞ İDDİALAR"

Stubb ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını ve istediğini elde etmesi halinde bunun sonuçlarını Trump ile görüşmek" gerektiğini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.