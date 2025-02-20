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Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın: Alevler tüm iş yerini sardı

Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın: Alevler tüm iş yerini sardı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

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Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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