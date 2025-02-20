Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu! Slavko Vincic kimdir?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerİ açıkladı.

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic gerçekleştirecek.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

Slavko Vincic kimdir?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.

Pek çok önemli karşılaşmada görev yaptı

Slavko Vincic, bugüne kadar pek çok önemli karşılaşmayı yönetmiştir. Bunların başında, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Porto – Chelsea maçı gelmektedir. Ayrıca 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal – Villarreal karşılaşmasını yöneten Vincic, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde de Eintracht Frankfurt – Rangers maçını yönetmiştir.

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Euro 2020'de de görev alan hakem, grup aşamasında İspanya – İsveç ve İsviçre – Türkiye maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde ise İtalya – Belçika karşılaşmasında düdük çalmıştır.