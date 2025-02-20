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Rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son rakamlar, gram ve çeyrek altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son rakamlar, gram ve çeyrek altın...

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 3 bin 400 lirayı aştı. Altının ons fiyatı rekor tazeledi. İşte yeni işlem gününde piyasalarda son durum...

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 423 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 180 liradan satılıyor.

Rekor tazeledi

Altının ons fiyatı ise bugün 2 bin 947 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 945 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor.

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