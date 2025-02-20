Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt WhatsApp Botu'nu hayata geçirdi

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu'nu hayata geçirdi

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijitalleşme ve inovasyonla operasyonlarını hızlandırırken müşteri memnuniyetini sürekli arttırıyor.

ChatVolt WhatsApp Botu, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve en pratik şekilde karşılamak için tasarlandı. Elektrik kesintisi ve planlı kesintilerin sorgulanmasından arıza bildirimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ChatVolt, kullanıcılarına konum, açık adres veya tesisat bilgisiyle kolay başvuru imkanı sunuyor.

Ayrıca, müşterilerin tüm kanallar üzerinden yaptığı başvurular hakkında detaylı bilgi sağlıyor ve talep edilen diğer konularda rehberlik ederek kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. Bununla birlikte, müşteriler canlı destek ekibine bağlanmak istediğinde 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor.

ChatVolt WhatsApp Botu'nun sağladığı hizmetlerin müşteri memnuniyetine olumlu yansıdığı da yapılan değerlendirmelerle ortaya çıktı. Botun müşteriler arasında yapılan değerlendirmede memnuniyet skoru 5 üzerinden 4,14 olarak ölçülürken, müşterilerin yüzde 84'ü WhatsApp botunu tekrar kullanmayı tercih edeceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, insan odaklı ve çözüm merkezli yaklaşımlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü rollerini sürdürmek ve pekiştirmek istediklerini belirterek, 'Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hedefi doğrultusunda her gün daha ileriye taşıdığımız çalışmalarımız ile Türkiye'nin enerji geleceğini inşa ederken, müşterilerimizin yanında olma kararlılığını sürdürüyoruz. Bu vizyon, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda enerji sektöründe daha iyi bir gelecek için köklü bir değişim yaratma misyonunu da temsil ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak hayatlara dokunan ve geleceği şekillendiren yenilikçi çözümlerle tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.