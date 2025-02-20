Trio Gayrimenkul ile iş insanı Vakkas Altınbaş'tan yeni yatırım modeli için işbirliği

İş insanı Vakkas Altınbaş ve oğlu Orkun Altınbaş, Trio Gayrimenkul ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan öğrenci yurdunun işletmesini sağlayan 'GOLDHOME' projesinin kiralanması ve pazarlanması için işbirliği yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, yenilikçi bir yatırım modelini sektöre kazandırarak, Türkiye'de ve KKTC gayrimenkul alanında fark yaratmayı hedefliyor.

Çeşitli sektörlerde faaliyetleri bulunan Vakkas Altınbaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan öğrenci yurdunun işletmesini sağlayan 'GOLDHOME' projesiyle öğrencilere Avrupa standartlarında bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Altınbaş ve oğlu Orkun Altınbaş, projenin kiralanması ve pazarlanması amacıyla Trio Gayrimenkul ile işbirliği yaptı.

- 'Türkiye ve KKTC'de benzer yatırım modelleri geliştirmeye devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakkas Altınbaş, hem ülke ekonomisine hem de toplumsal yaşama katma değer sağlamayı bir misyon olarak gördüklerini belirtti.

Altınbaş, Trio Gayrimenkul ile hayata geçirdikleri projenin, kendisinin eğitim ve gayrimenkul alanındaki stratejik hedefleriyle birebir uyumlu olduğunu vurguladı.

Bu işbirliğine sadece finansal bir yatırım olarak bakmadıklarını ifade eden Altınbaş, şunları kaydetti:

'Öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek aynı zamanda topluma fayda sağlamayı da amaçlıyoruz. Bugüne kadar edindiğim köklü deneyimi, Trio Gayrimenkul'un iş geliştirme tecrübesiyle bir araya getiren bu proje, öğrencilere huzurlu bir yaşam alanı, yatırımcılara ise güvenli ve karlı bir yatırım fırsatı sunuyor. Kısa zamanda tamamlanacağını düşündüğümüz bu projenin ardından, Türkiye ve KKTC'de benzer yatırım modelleri geliştirmeye devam ederek, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken, toplumun gelişimine fayda sağlayacak işlere imza atacak olmaktan heyecan duyuyoruz.'

- 'Risksiz, güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sağlıyoruz'

Trio Gayrimenkul'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge de dünya çapında ekonomik daralmanın yaşandığı bu süreçte yaptıkları işbirliğiyle küçük ve orta ölçekli yatırımcılara, benzersiz bir yatırım modeli sunduklarını aktardı.

Bilge, yatırımcılar için yıllık garantili kira geliri ve başlangıç yatırımlarını geri almak suretiyle çıkış garantisi vererek, risksiz, güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sağladıklarının altını çizdi.

Projenin sosyal sorumluluk tarafında da çok önemli bir misyonu olduğunu aktaran Bilge, 'Yatırımcılar bu proje ile gelir elde ederken, eğitime ve içinde bulundukları topluma da katkı sağlayacaklar. Uzun yıllar devam etmesini umut ettiğimiz bu işbirliğinin yeni projelerle daha da ivme kazanarak, faaliyet gösterdiğimiz sektöre örnek olacağını düşünmekteyiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bilge, ön talep toplama sürecinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Bu işbirliği ile yatırımcılar, yatırım oranları doğrultusunda minimum döviz bazında yıllık yüzde 8 getiri kazanırken, bu finansal girdi ile GOLDHOME projesi, öğrenci yurdunu KKTC'de ve dünyada örnek gösterilecek bir duruma getirecek. Önümüzdeki dönemde topluma katma değer sağlayacak benzer iş modelleriyle yatırımcılara yeni fırsatlar sunacak projeleri şimdiden planlıyoruz ve bir an önce gerçekleştirmek için heyecan duyuyoruz.'