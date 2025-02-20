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Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye ceza yağdı

Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye ceza yağdı

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza uygulandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.T.V'nin ilçedeki serasında horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan kontrolde 8 horoz muhafaza altına alındı, horozları dövüştürdükleri belirlenen 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza kesildi.

Horozlar, veteriner hekim tarafından yapılan muayenenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

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