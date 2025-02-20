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LC Waikiki'de üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
LC Waikiki'de üst düzey atama

LC Waikiki, insan kaynakları alanındaki vizyonunu güçlendirmek amacıyla Bahattin Aydın'ı insan kaynakları genel müdürü (CHRO) olarak atadı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 yılı aşkın insan kaynakları deneyimine sahip olan Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1997'de mezun oldu. Kariyerine UPS'te insan kaynakları yöneticisi olarak başlayan Aydın, 1998'de Yıldız Holding'e katılarak farklı birimlerde yöneticilik yaptı.

Aydın, 2010-2014'da Avea'da insan kaynakları kıdemli direktörü olarak görev almasının ardından, Türk Telekom'un insan kaynakları başkanlığını yaptı. 2017'de Yıldız Holding'e insan ve iş destek başkanı olarak dönen Aydın, buradaki görevini 2024'e kadar sürdürdü.

"En Yenilikçi 50 İK Lideri", "En Güçlü 50 İK Lideri" ve "En Etkin 50 CHRO" listelerinde yer alan Aydın, Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları yöneticileri arasında gösterildi.

Aydın, ayrıca Harvard Business School ve INSEAD'de liderlik ve insan kaynakları yönetimi programlarına katılarak Coaching Training Institute (CTI) profesyonel koçluk sertifikası aldı.

Sabancı Üniversitesi'nde eylem araştırması ve dönüşüm alanında yüksek lisansını tamamlayan Aydın, LC Waikiki'de insan kaynakları stratejilerine liderlik ederek şirketin global büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

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