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Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var

Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda "Maaşınız yetiyor mu?" sorusuna verdiği, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" cevabı tartışılıyor.

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Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olmasından şikayet etti.

Demir, maaşının 196 bin 775 bin lira olduğunu belirtirken, masraflarının fazlalılığından şikayet etti ve şeyle konuştu:

“Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!”

Demir'in "geçinemiyoruz" çıkışı sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca düyük maaşla çalışanlar yaptıkları yorumlarla Demir'e tepki gösterdi.

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