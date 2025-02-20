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S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini

S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini

S&P, Türkiye'nin 2025 yıl sonu faiz tahminini yüzde 35'ten yüzde 32,5'e indirirken, dolar/TL tahminlerini olduğu gibi bıraktı ve 2025 yılı için 42, 2026 için 47, 2027 için ise 52 seviyelerini öngördü.

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Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için yıl sonu faiz beklentisini yüzde 35'ten yüzde 32,5'e indirdi. Kuruluş, dolar/TL tahmininde ise güncelleme yapmadı.

Kredi derecelendirme kuruşu Standard & Poor's (S&P), gelişen piyasalara yönelik faiz ve kur tahminlerini güncelledi.

Kuruluş, Türkiye'ye yönelik faiz ve dolar/TL tahminlerini de revize etti.

Buna göre S&P, Türkiye'de 2025 yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 35'ten yüzde 32,5'e indirdi. 2026 yılı için faiz beklentisi yüzde 20, 2027 için ise yüzde 15 olarak kaydedildi.

S&P, dolar/TL tahmininde ise değişikliğe gitmedi. Kuruluş, 2025 yıl sonu için dolar/TL tahminini 42 olarak açıkladı. Dolar/TL'de 2026 yılı beklentisi 47, 2027 yılı için ise 52 oldu.

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