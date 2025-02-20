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Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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Türkiye Gazetesi'ne konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı. 

Fiyatlarda yüzde 33-35 arası artış

Balcı, "Geçen sene Ankara'da 250 gram pide 15 liraydı bu sene 20 lira olacak. İstanbul'da da pidenin fiyatı bu sene 20 lira olacak. Fiyatlarda yüzde 33-35 arası bir artış meydana geldi. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı.

Azami fiyattaki artış yüzde 35 olacak. Geçen sene undaki fiyat artışı yüzde 40 oldu. Ramazan pidesinde fiyat artışını bu sene en makul seviyede tutmaya çalıştık." dedi.

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

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