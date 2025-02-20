Kabine değişikliği için gün verildi! Resmi Gazete'de yayımlanacak

Uzun süredir gündemden düşmeyen kabine değişikliği için bir kulis bilgisi daha geldi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın paylaştığı bilgilere göre; en az 3 bakanın değişeceği yeni Bakanlar Kurulu için cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti 23 Şubat tarihinde büyük kongresini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetiminde büyük bir değişimin olacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kongre öncesinde kabinede değişiklik yapacağı konusu uzun süre gündemde kalmış ve hangi bakanların değişeceği yönünde tartışmalar da yaşanmıştı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KRİTİK GÜN!

Uzun süre konuşulan yeni kabine için TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'dan yeni kulis bilgisi geldi. Cuma akşamı Resmi Gazete'ye odaklanmamız gerekiyor diye Sözcan şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti'nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde olmasını bekliyoruz.

MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz. Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir."

"EN AZ 3 BAKAN DEĞİŞECEK!"

AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin.

Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."