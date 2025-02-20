Mısır ile Güney Kıbrıs anlaşma imzaladı MSB kaynaklarından sert tepki: Yok hükmündedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir." dedi.

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Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderinin gerçekleştirdiği Kahire ziyareti kapsamında, ada ve çevresindeki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayma pahasına Mısır ve bazı çok uluslu şirketlerle ada etrafındaki hidrokarbonların pazarlanmasına ilişkin bir dizi anlaşmalar imzalaması tepki çekti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, İstanbul'da bulunan ve NATO'ya akredite bir diğer mükemmeliyet merkezi olan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında da deniz güvenliği konularında eğitim, araştırma ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi ile NATO'nun deniz güvenliğine yönelik faaliyetlerini destekleme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin, NATO'ya katılışının 73. yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak ittifakın merkezinde yer alan ve ittifaka dahil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getiren ülkemizin, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi sıfatıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini vurguluyoruz. Ayrıca, dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz." ifadesini kullandı.

"408 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının, devletin bekası ve milletin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri başarıyla devam ettirdiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de terörle mücadeleden hudutların güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve huzuru için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam edecektir."

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, sınırların ve halkın güvenliği için hudutlarda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahsın yakalandığı bilgisini vererek, "Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 1573 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9 bin 754 olmuştur." diye konuştu.

Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılara ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat ettiğini ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ile çeşitli alanlarda askeri işbirliği anlaşmaları imzaladığını hatırlattı.

Aktürk, Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ile heyetinin katılımıyla bugün Ankara'da yapılacağını aktardı.

İsrail

İsrail'in, hem Lübnan'da hem Gazze'de varılan ateşkese titizlikle uyması, ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurgulayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha fazla kayıp yaşanmadan, tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da insan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz."

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sayısının ve kapsamının her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ile caydırıcılığını artırmakta olduğunu ifade etti.

10-21 Şubat tarihlerinde, Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı'nın yapıldığını aktaran Aktürk, diğer tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi, 10-27 Şubat tarihleri arasında Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekatı, 15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya'da KOMODO-2025 Deniz Harekatı, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatları devam etmektedir. Ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz ile İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları arasında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Doğanbey Körfezi'nde 'İkili Amfibi Harekat Eğitimleri' yapılacak, söz konusu eğitimlere 2 adet F-16 uçağımız da katılacaktır. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 19-20 Şubat tarihleri arasında Volos/Yunanistan'a, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru AQUITAINE tarafından ise 20-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir."

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 25 Şubat'ta Romanya hava sahasında yapılacak Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 F-16 ve tanker uçağı ile katılım sağlanacağını dile getiren Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 6 Şubat-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen "9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne de katılım sağlandığını ifade etti.

- Savunma sanayisi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayisi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle silahlı kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenip, caydırıcılığını da artırmakta olduğuna dikkati çekti.

Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini verdi.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini anımsatan Aktürk, Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta aday belirleme sınavı yapılacağını söyledi.

Aktürk, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarına ilişkin, "24-25 Şubat'ta Antalya'da, 26-27 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlanacak ve Bakanlığımızın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçler anlatılacaktır. Öte yandan Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı 'Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum' ödülüne layık görülmüştür." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin kaynaklar, şunları söyledi:

"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatı'na Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Grupları'ndaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik, profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde Tatbikat Planlama Dokümanı, NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasası'nın 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatı'na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Grupları'ndaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."

Suriye ordusu

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

GKRY ile Mısır arasında imzalanan anlaşma

GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasbetme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

Hırvatistan Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti

Bakanlık kaynakları, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in Ankara ziyareti sırasında görüşülen konulara ve Hırvatistan'ın savunma sanayii alanında Türkiye'den ürün talebi olup olmadığına ilişkin, soruya şu cevabı verdi:

"Sayın Bakanımız, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Görüşmelerde, ikili ve askeri ilişkilerin yanı sıra devam eden ve potansiyel savunma sanayii işbirliği konuları, NATO kapsamındaki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır."

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan'ın emekliliğini istemesi

Kaynaklar, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair soru üzerine, şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında ocak, şubat ve temmuz, ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak, şubat ve temmuz, ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine ise şu bilgileri verdi:

"Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir."